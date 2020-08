Rio - O Flamengo teve uma atuação irreconhecível na noite desta quarta-feira e acabou derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 0 , em Goiânia, pela segunda rodada do Brasileiro. Foi a segunda derrota do catalão Domènec Torrent em duas partidas como técnico do Rubro-Negro. Após o apito final, o clube da Gávea sofreu com os memes.