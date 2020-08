Rio - Quando a escalação do Flamengo foi divulgada, uma hora antes de a bola rolar, os torcedores ficaram aflitos: mudança no esquema tático, Rodrigo Caio na lateral direita, e Rafinha e Arrascaeta poupados. A aflição deu lugar ao medo ao longo da partida e depois à raiva, com a derrota para o Atlético-GO por 3 a 0, com gols de Hyuri, Jorginho e Gustavo Ferrareis.



O Flamengo iniciou a partida irreconhecível, com o setor defensivo desorganizado, os jogadores do ataque batendo cabeça e o meio de campo sem produzir. O resultado foi o resultado adverso na primeira etapa. A vitória do Atlético-GO começou a ser desenhada aos 15 minutos, com Hyuri. O atacante recebeu bom passe de Gustavo Ferrareis dentro da área e bateu firme para abir o placar.



O Dragão manteve a pegada e continuou aproveitando a desorganização defensiva do Flamengo e conseguiu chegar ao segundo, com Jorginho. O meia recebeu, driblou Arão e chutou firme no canto de Diego Alves, aos 31 minutos. Depois, o time de Vagner Mancini diminuiu o ritmo e apenas administrou o placar no aguardo do intervalo.



Para a segunda etapa, Dome fez duas mudanças: tirou Gustavo Henrique e Vitinho, e colocou Rafinha e Pedro, respectivamente. O time até melhorou em campo, mas não conseguiu o principal: balançar a rede. Depois de tanto tentar e ficar no quase, com Gabigol e Bruno Henrique, o Rubro-Negro carioca viu o Dragão chegar ao terceiro gol, após um lindo chute de fora da área de Gustavo Ferrareis no ângulo, que Diego Alves tentou, mas não conseguiu evitar.

O Atlético-GO, com ampla vantagem no placar, recuou e adotou a postura de jogar apenas no contra-ataque e no erro do adversário, chegando com perigo algumas vezes.



Quando o jogo já caminhava para o fim, com as duas equipes demonstrando desgaste físico, Diego Alves foi expulso após agressão em Matheus Vargas e foi para o vestiário mais cedo. Com isso, Dome sacou Gabigol e colocou César. Com desvantagem no placar e também numérica, o Flamengo nada pôde fazer para melhorar a sua situação e sofreu mais um revés no Brasileirão.



O Flamengo embarca ainda hoje para Curitiba onde vai encarar o Coritiba, no sábado, às 19h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, Dome pode não contar com Rafinha, que tem negociações bem encaminhadas com o Olympiacos, da Grécia, e deve se despedir nas próximas horas do Rubro-Negro.