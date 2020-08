Técnico do Borrusia admite negociação por revelação do Flamengo: 'Queremos contar com ele'

Rio - Revelado pelo Flamengo, o jovem Reinier, de 18 anos, pode pintar no Borussia Dortmund. O técnico do clube alemão, Lucien Favre, confirmou o interesse no meia que atua no Real Madrid. Segundo o treinador, a ideia é que o jogador seja transferido por empréstimo.

"Queremos contar com ele cedido pelo Real Madrid, mas ainda não foi encerrada a negociação. Trata-se de um jogador jovem, que pode atuar como referência no ataque ou de meio-campista, até de falso 9", comentou o treinador.



De acordo com o jornal espanhol "Mundo Desportivo", o clube alemão deseja fechar um empréstimo de duas temporadas e o acordo está próximo de ser concretizado. Além do Borussia, o Bayern Leverkusen e a Real Sociedad possuem interesse no brasileiro.

Reinier chegou ao Real Madrid em janeiro deste ano, após o clube Merengue desembolsar 30 milhões de euros.