Rafinha comenta postagem do Flamengo após vitória e é xingado por torcedores: 'Mercenário'

Rio - Rafinha entrou para a história do Flamengo ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019, mas sua saída do clube parece não ter agradado. Neste sábado, após a vitória sobre o Coritiba , o lateral comentou uma postagem da equipe rubro-negra com um vídeo do gol de Arrascaeta e acabou detonado por torcedores.