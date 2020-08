Flamengo enfim 'estreia' no Campeonato Brasileiro e vence o Coritiba

Curitiba - O Flamengo esteve longe de ser brilhante, mas voltou a apresentar algumas características daquele time avassalador de 2019. E o mais importante é que conquistou a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro com o 1 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, gol de Arrascaeta, dando mais tranquilidade a Domenèc Torrent neste início de trabalho.

Pressionado após duas derrotas e nenhum gol marcado, o Flamengo voltou à formação de sucesso com o 4-4-2 de Jorge Jesus, com João Lucas na lateral direita no lugar de Rafinha. Ainda assim, o posicionamento e a postura em campo seguiram diferentes, mais ao estilo do novo treinador, com mais cadência.

Sem tanta intensidade na marcação de saída de bola do adversário, o Flamengo sofreu no início, foi pressionado e César precisou salvar com um tapa ao ver Robson tentar driblá-lo. Somente a partir dos 16 minutos, quando o time passou a jogar mais próximo e Arrascaeta, que voltou a ser titular, apareceu, o Rubro-Negro dominou: o uruguaio teve a primeira chance em boa jogada, mas foi travado no chute.

Então o Flamengo, sem ser brilhante, mostrou um pouco do que o fez dominar 2019. Com a bola no ataque e movimentação, o time pressionou e começou a criar com naturalidade,. Gabigol perdeu chance incrível cara a cara com Wilson e Arrascaeta chutou no travessão antes do próprio uruguaio abrir o placar aos 27 minutos.

Poderia ter saído mais antes do intervalo, mas Wilson impediu que a bola chegasse em Gabigol, e Everton Ribeiro chutou rente à trave. E no segundo tempo, o Flamengo também perdeu várias chances. Nos minutos iniciais, o Coritiba esboçou um equilíbrio, que acabou aos 11, quando Renê Junior foi expulso.



O espaço para jogar ficou ainda maior e o Flamengo criou chances com enorme facilidade, abusando de desperdiçar: Filipe Luís e Gabigol pararam em Wilson, Arrascaeta chutou para fora e Bruno Henrique errou passe para o camisa 9 livre. E quase custou caro, porque Sassá, sem querer, jogou na trave.

O Rubro-Negro baixou muito o ritmo na metade final do jogo, sem tomar sustos, mas também sem pressionar. Ainda assim, Pedro chegou a balançar a rede em ótimo cruzamento de João Lucas, mas estava impedido e o gol foi anulado. No fim, Arrascaeta parou mais uma vez em Wilson.