Sob comando de Jorge Jesus, Gilberto revela: 'Nunca tinha treinado tão forte na vida'

Lisboa, Portugal - Recém-contratado pelo Benfica, a pedido de Jorge Jesus, o lateral Gilberto, ex-Fluminense, está surpreso com o ritmo das atividades no clube português. Em entrevista à TV oficial da equipe no Youtube, o jogador de 27 anos afirmou que 'nunca havia treinado tão forte na vida'.

"Nunca tinha treinado tão forte na minha vida. Com certeza é aqui que vou tirar o máximo de mim e conseguir ser um dos grandes jogadores na Europa e no Benfica, se Deus quiser", disse o ex-atleta do Fluminense, contratado pelos Àguias junto ao Tricolor por R$ 9,3 milhões no último mês de julho.



O ritmo forte dos treinamentos é característica do 'Mister'. No Flamengo, a filosofia rendeu resultados e o clube foi campeão da Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. No Fluminense, Gilberto conquistou as Taças Rio de 2018 e 2020.