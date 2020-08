Rio - Comentarista da Globo, o ídolo do Corinthians Walter Casagrande publicou um vídeo em suas redes sociais defendendo o resgate da camisa amarela da seleção brasileira. O ex-jogador acredita que o símbolo, que sempre foi associado à democracia e justiça no país, foi sequestrado nos últimos anos por grupos antidemocráticos e preconceituosos.

"Hoje eu quero falar do orgulho que eu tenho de ter vestido a camisa amarela da seleção brasileira. Principalmente essa aqui, a número 8. Foi a que eu usei na Copa do Mundo de 1986, no México. A camisa amarela sempre esteve ao lado da democracia, da justiça e da liberdade. Há uns quatro anos, ela foi 'sequestrada' por grupos antidemocráticos, racistas, homofóbicos e preconceituosos — ela nunca esteve nessa posição", apontou Casão.

O ex-jogador também argumentou que a camisa amarela protagonizou grandes momentos da democracia brasileira, como as Diretas Já, em 1984, e o impeachment de Collor, em 1992.

"Por exemplo, em 1984, no movimento das Diretas Já, predominava a camisa amarela nos comícios. Em 1992, o Collor pediu para as pessoas saírem de amarelo, a favor do governo. Ao invés disso, foram os caras pintadas que saíram, vestidos de preto, mas com faixas amarelas pintadas no rosto, para se referir à bandeira brasileira e à camisa amarela. Ele pediram o impeachment do Collor - e conseguiram", complementou Casão

"Eu faço parte de um grupo de pessoas que querem resgatar essa camisa, salvar a camisa amarela, trazê-la para o lado que ela sempre esteve: da democracia, da justiça, da liberdade, e do amor também", concluiu.