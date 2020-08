Gabigol será julgado pelo TJD e pode pegar até seis partidas de gancho

Rio - Artilheiro do Brasil e da Libertadores em 2019, Gabigol pode ser desfalque do Flamengo para o início de 2021. No Campeonato Carioca deste ano, na primeira partida da decisão contra o Fluminense, o atacante foi expulso nos minutos finais. De acordo com a 'Rádio Globo', o jogador será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do TJD-RJ.



Ainda conforme informação do veículo, o atacante pode ser enquadrado no artigo 258, com pena de até seis partidas. Se a pena for aplicada, Gabigol perderá os seis primeiros jogos do Cariocão de 2021. Na oportunidade, Jorge Jesus também ficou revoltado com a expulsão do atleta, e reclamou com a arbitragem e criticou o juiz em entrevista à FlaTV.



Comprado em definitivo pelo Flamengo neste ano, Gabigol já somou inúmeros títulos com a camisa do Rubro-Negro, como: Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Carioca. Em 74 partidas pelo Fla, Gabigol marcou 54 gols. O Rubro-Negro encara o Grêmio na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.