Retorno da Libertadores faz CBF adiar partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Rio - O Flamengo viu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informar-lhe o adiamento do duelo diante do Goiás, anteriormente marcado para o dia 20 de setembro, no Maracanã e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em breve, a entidade oficializará esta e mais mudanças no calendário, além de revelar novas data e horário para o duelo. A informação inicial é do jornalista Wellington Campos, da "Rádio Itatiaia".

O motivo é que o Rubro-Negro jogará duas partidas consecutivas no Equador em um intervalo de cinco dias. Neste ínterim, haverá os jogos diante de Independiente Del Valle, dia 17 de setembro, e contra o Barcelona, dia 22 do mesmo mês.



Agora, com o adiamento do jogo pelo Brasileiro, a delegação do Flamengo tende a permanecer no Equador para as partidas pela terceira e quarta rodadas do Grupo A da Libertadores.



