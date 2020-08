Em guerra com a Globo, Turner estaria pessimista por transmissões do Brasileirão

Rio - A Turner está pessimista em relação à transmissão de jogos de clubes que possuem contrato com a Globo. Nos últimos dias, a empresa americana viu a Globo ser ainda mais agressiva na defesa de seus interesses e as incertezas em torno da MP 984 crescerem ainda mais.

Segundo o "UOL", boa parte da equipe da Turner já jogou a toalha e acredita que será difícil reverter a decisão em favor da Globo. Como a emissora já passou por um desembargador na Segunda Instância, a empresa americana sabe que está em desvantagem.

A ideia da Turner era fazer uso da MP do Mandante e transmitir jogos de vários clubes que possuem contrato com a Globo. Todos os quatro clubes cariocas estavam na programação da emissora para as 10 primeiras rodadas.