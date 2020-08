'Mais fácil o Messi ir para o PSG do que o Neymar voltar para o Barcelona', diz agente

Rio - No início deste ano, os rumores de uma possível transferência de Neymar para o Barcelona estavam fortes, visto que o brasileiro já havia demonstrado estar insatisfeito no PSG. No entanto, parece que as coisas mudaram e a volta de Neymar para a Espanha está longe de acontecer.

Em entrevista à revista "Placar", Wagner Ribeiro, agente do camisa 10 do clube francês considera hoje "muito difícil" a saída de Neymar do PSG e acredita que seja até mais fácil a chegada de Messi ao clube parisiense.

"Hoje, sem nenhuma dúvida, é mais fácil o Messi ir para o PSG do que o Neymar voltar ao Barcelona. O Messi e o Cristiano Ronaldo. Estou falando sério, não dá para duvidar do poder econômico do Catar", disse ele ao veículo, citando indiretamente o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi.

O empresário do jogador ainda revelou que Neymar quis sim deixar o PSG, porém deixou clara que o atleta mudou de opinião.

"Houve um momento em que ele estava triste por causa das lesões. Nessa época ele estava propenso a sair, a voltar para o Barcelona ou ir para o Real Madrid. Hoje não, dá para notar a alegria dele. Eu brinco com ele: morando na cidade luz, onde todos querem passear, desfrutando da culinária francesa, morando em uma bela casa, com os amigos e familiares perto, jogando em um dos melhores clubes, com tudo que uma pessoa precisa e gosta… Que motivo ele teria para deixar o PSG hoje?", falou à Placar.