Eduardo Barroca é demitido do Coritiba após derrota para o Corinthians

Rio - Após ser derrotado pelo Corinthians por 3 a 1, fora de casa, o Coritiba anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Eduardo Barroca, ex-Botafogo. Com isso, o treinador de 38 anos, se tornou o primeiro a ser demitido no Campeonato Brasileiro.

Já são quatro rodadas do Brasileirão e quatro derrotas da equipe paranaense. O clube amarga a lanterna da competição.

Barroca estava no clube desde o fim do ano passado. Foi dirigindo o time que o Coritiba consguiu ter a melhor campanha na 1ª fase do estadual, mas acabou perdendo o título para o Athletico-PR.

Além dele, sua equipe o auxiliar Felipe Lucena e o preparador físico Anderson Gomes, também deixa o clube.