Estaduais no mesmo formato e torneios durante a Copa América; CBF divulga calendário de 2021

Rio - A CBF divulgou na última quarta-feira o calendário dos torneios nacionais para 2021. Em resumo a bola estará rolando desde 28 de fevereiro até 5 de dezembro. Mesmo com as datas apertadas por conta da pandemia do novo coronavírus, os estaduais seguirão no mesmo formato de 2020. A novidade fica por conta das demais competições, que dessa vez terão seguimento mesmo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo e Copa América.



Os estaduais terão 16 datas e começarão apenas quatro dias após o fim do Campeonato Brasileiro de 2020, previsto para 24 de fevereiro. A Supercopa do Brasil, que une o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil, está marcada para o dia 10 de março; data essa que também marca o início da Copa do Brasil de 2021. Os times da Série A não terão nem uma semana de descanso entre o final de uma temporada e o começo da outra.



A Copa América tem início a partir de junho, e as principais competições nacionais não serão interrompidas, assim como era feito nos últimos anos. As datas das partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 não coincidirão com as de torneios brasileiros. Todas as divisões do Brasileirão estão previstas para ter início no último final de semana de maio. A Série A do torneio tem encerramento previsto para dia 5 de dezembro.



Calendário:

Estaduais

28 de fevereiro a 23 de maio



Supercopa do Brasil

10 de março



Copa do Brasil

10 de março a 27 de outubro



Eliminatórias

25 de março a 16 de novembro



Copa América

11 de junho a 11 de julho



Brasileirão Série A

30 de maio a 5 de dezembro



Brasileirão Série B

29 de maio a 27 de novembro



Brasileirão Série C

30 de maio a 21 de novembro



Brasileirão Série D

30 de maio a 14 de novembro