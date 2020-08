Rio - O confronto entre Fluminense e Internacional, no último domingo, ficou marcado pela ausência de Odair Hellmann que teve a contraprova positiva para o novo coronavírus. Assunto que foi comentado por Nenê ainda dentro de campo.

Em entrevista ao "NetFlu", o jogador de 39 anos revelou que os protocolos de segurança da CBF são uma "confusão" e elogiou Mauricio Dulac, auxiliar técnico do Flu.

"Está sendo uma confusão. Acabou o jogo em Porto Alegre, chega no hotel, tem um pessoal esperando para fazer um teste e ver se você está apto a jogar. Hoje chegamos aí, já tem o pessoal fazendo os testes. Temos de priorizar primeiro a vida para estarmos aptos a fazer nossa profissão. Estamos sendo obrigados a fazer em prol da segurança de todos. Temos de nos adaptar pelo bem maior. Na hora que sair a vacina, espero que normalize. Foi estranho o negócio do Odair. Uma deu positiva, a contraprova deu negativa. E nos surpreendeu. Ainda bem que o (Maurício) Dulac (auxiliar) estava preparado e nós sabemos o que fazer para por em prática dentro do campo", disse.