Rio - O futebol paulista ficou marcado nesta semana pela saída repentina de Alexandre Pato do São Paulo, com destino ao Internacional. Os motivos da rescisão ainda não foram esclarecidos, no entanto uma ligação do jogador ao repórter Marcio Spimpolo, da Rádio Jovem Pan, deu alguns indícios.

Segundo o jornalista, Alexandre Pato teria ligado para ele, no entanto pediu para que a conversa não fosse ao ar. Sendo assim, Spimpolo fez um vídeo e explicou a história.

Perguntado se havia sido sacaneado pelo clube, Pato afirmou que sim e revelou que possui um carinho enorme pelo São Paulo.

Confira o vídeo: