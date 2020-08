Site explica o motivo do Fluminense colocar jovem de 15 anos para treinar com profissionais

Rio - O Fluminense havia anunciado, na última segunda-feira, que o meia Arthur, de 15 anos, participará de alguns treinos com o elenco profissional. O jovem jogador é considerado uma das joias mais importantes do clube e não vai ser o único a ser integrado aos poucos nos treinos.

Segundo informações do "Uol", o clube Tricolor quer se proteger do assédio de outras agremiações e deseja agradar o jogador, empresário e família. O atleta vem sendo observado pelo mercado desde quando despontou no futsal, em 2015, quando ainda tinha 10 anos.

Ainda segundo a publicação, Arthur será o primeiro a pular etapas, mas não será o único. Paulo Angioni, diretor-executivo do Fluminense, quer implementar uma filosofia com maior integração entre base e profissionais.

Arthur foi um dos destaques da conquista do campeonato Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-15. E mostrou habilidade ao marcar dois belos gols no amistoso sediado na Granja Comary com Uruguai, Bolívia e Peru.