Filho de Dorival Jr testa positivo para coronavírus e não comanda o Athletico contra o Fluminense

Rio - O auxiliar técnico e filho de Dorival Junior, Lucas Silvestre, foi diagnosticado com coronavírus neste sábado. Seguindo o protocolo de segurança, ele não vai comandar o Athletico neste sábado, contra o Fluminense, na Arena da Baixada, às 16h. A informação foi inicialmente divulgada pela rádio Banda B.

Dorival Junior foi diagnosticado com Covid-19 no dia 14 de agosto. O técnico segue em isolamento e está bem. Ele deve realizar um novo teste antes da partida contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Morumbi.





Contra o Fluminense, há chances de alguns jogadores serem poupados pela sequência de jogos. Porém, a escalação é mantida em sigilo. Os titulares Nikão e Thiago Heleno sofreram lesão na coxa e estão fora da partida deste sábado.