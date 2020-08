Athletico-PR x Fluminense: prováveis times, desfalques e arbitragem

Rio - Com resultados ruins na última rodada, Athletico Paranaense e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h, na Arena da Baixada, buscando melhorar o rendimento no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da casa começou bem a competição com duas vitórias, mas perdeu os últimos dois jogos, os visitantes ainda não venceram fora de casa e foram derrotados pelo Red Bull Bragantino na quarta-feira.



No Flu, o pensamento já começa a ser na partida da Copa do Brasil na próxima semana, mas o time de Odair Hellmann está pressionado por bons resultados. Não deve haver grandes mudanças no time titular e não há novos lesionados. No Athletico, Thiago Heleno e Nikão foram vetados pelo departamento médico.

ATHLETICO PARANAENSE X FLUMINENSE

Data/Hora: 22/08/2020, às 16h

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Auxiliares: Jose Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucas Silvestre)

Santos, Khellven, Felipe Aguilar (Pedro Henrique), Lucas Halter e Abner (Marcio Azevedo); Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvanio, Carlos Eduardo e Vitinho.

Lesionados: Thiago Heleno e Nikão

Pendurados: Thiago Heleno

Suspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)

Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.

Lesionados: Hudson, Fred e Frazan

Pendurados: Igor Julião, Yuri e Evanilson

Suspensos: Ninguém