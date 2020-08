Rio - Neymar entra campo pelo PSG, neste domingo, o pode conquistar o título inédito da Liga dos Campeões caso vença o Bayern de Munique. Além disso, pode estar com uma mão no prêmio de melhor jogador do mundo pela primeira vez.

Para Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, o atacante do PSG e craque da seleção brasileira, pode conquistar o prêmio individual mesmo que não levante a taça na tarde deste domingo.

"Pela idade que tem e pelo que vem acontecendo, se ele (Neymar) quiser, será o melhor do mundo. Nos últimos jogos vi o Neymar focado, jogando para a equipe, buscando o gol o tempo todo e ajudando. Está entre os melhores do mundo. Se quiser, vai buscar a Bola de Ouro, mesmo não sendo campeão. Vou torcer muito por ele, mas tudo pode acontecer. Futebol não se compra. Se levar à sério, será o melhor do mundo", comentou.