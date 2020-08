Rio - Após o vice campeonato da Liga dos Campeões, Thiago Silva está de casa nova. Segundo informações da ESPN Brasil, o brasileiro de 35 anos teria se acertado com o Chelsea, da Inglaterra, por duas temporadas.

Thiago Silva, ex-Fluminense e Milan, estava no clube francês há oito anos, e ao fim do vínculo não foi oferecido ao atleta de Copa do Mundo uma renovação.

A publicação diz que ainda falta pequenos fatores para a contratação ser concluída, como o fato do defensor ter uma conversa com Frank Lampard, técnico dos Blues.

Além do Chelsea, a Fiorentina, da Itália, também demonstrou interesse em contratar o zagueiro, que afirma ter mais quatro anos de futebol em alto nível.