Citado por Edílson, ex-Botafogo rebate fala sobre Mbappé: 'Foi pra Copa, não jogou e quer falar?'

Rio - O ex-atacante Mirandinha não gostou de ter sido citado por Edílson em sua crítica a Mbappé, durante o programa "Os Donos da Bola", na última segunda-feira. Na ocasião, Edílson afirmou que Mbappé era um jogador "mais ou menos" e que já havia visto vários do mesmo nível que o francês, como Mirandinha.

Em entrevista ao "UOL", o ex-atacante do Botafogo se mostrou chateado com o comentarista e disse não concordar com as críticas ao francês.

"O Edilson está dizendo que um menino de 19 anos não vai aprender mais um pouquinho, não vai ter mais experiencia? Pô, o Edilson vai para a Copa do Mundo não joga uma partida (sic) e ainda fala dos outros? Peraí... o cara (Mabppé) tem 19 anos só só, e eu era parceiro dele no ataque", afirmou o e-jogador.

"Acho que ele está com amnésia dos gols que eu fiz. Eu fiz gol de calcanhar, de todas as maneiras. Ele falou que sou sem inteligência; ele está equivocado e parece que se esqueceu que fui um parceiro que deu muitos gols pra ele. Ele se equivoca com um menino de 19 anos e comigo. Ele também não foi craque, não; que vá ler um pouco pra ser comentarista de um veículo importante", completou.

Mirandinha disse que procurou Edílson para entender melhor a situação, mas que, até o momento, não obteve retorno.

"Mandei mensagem pra ele. Ele diz que Mbappé não é inteligente pra algumas jogadas, falei pra ele que ele está equivocado e eu ainda toquei várias bolas pra ele fazer gol. Espero ele ver a mensagem, visualizar pra gente discutir isso. Como pode ele falar com um menino de 19 anos e falar isso? Ele se equivocou, se ele não pedir desculpas, vou cortar relação", concluiu.