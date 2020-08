Justiça determina arrombamento e troca de fechadura de imóvel que pertence a ex-jogador do Flamengo

Rio - A Justiça do Trabalho determinou o arrombamento e troca da fechadura de um imóvel em Salvador que pertence ao ex-jogador Edílson Capetinha. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5ª Região).

A decisão do arrombamento foi expedida no último dia 13 e foi cumprida no dia 18, conforme consta no processo. A ordem determinava que os bens encontrados dentro do imóvel ficassem em posse da Justiça pelo prazo de 30 dias.

Edílson responde a diversos processos trabalhistas desde 2012, referentes a empresas das quais é sócio. Em 2017, estimou-se as dívidas em R$ 8,5 milhões e o jogador teve cerca de R$ 6 milhões em bens confiscados pela Justiça.