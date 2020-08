Protestos paralisam a rodada da NBA

Os jogadores do Milwaukee Bucks e do Orlando Magic não iniciaram o jogo 5 dos playoffs da NBA, a liga profissional de basquete dos EUA, como forma de protesto à violência policial contra negros no país.

A partida estava marcada para as 17h (de Brasília) e nenhum dos times entrou em quadra — o Magic chegou a aquecer, mas voltou atrás quando viu que o adversário não estaria presente. Os Bucks lideram a série por 3 a 1 e, caso vencessem ontem, estariam classificados para a semifinal da Conferência Leste.

Jogadores de outras equipes como LeBron James, Jamal Murray e Donovan Mitchel se manifestaram nas redes sociais apoiando o boicote. Momentos depois, foram adiados os outros dois jogos dos playoffs previstos para ontem. A NBA ainda não definiu uma nova data.

O caso que levou os jogadores a não entrarem em quadra envolve o cidadão americano Jacob Blake, negro, que levou sete tiros pelas costas da polícia de Kenosha, no estado do Winsconsin, no fim de semana, quando tentava apartar uma briga entre duas mulheres. Blake, que estava desarmado e perto dos filhos, está internado e, segundo os familiares, perdeu o movimento das pernas. O caso gerou uma nova onda de protestos nos Estados Unidos contra o racismo.