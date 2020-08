Meia Diego renova por uma temporada

O Flamengo anunciou a renovação do meia Diego até dezembro de 2021. A assinatura do novo contrato aconteceu ontem e já era esperada, já que o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, havia dito na segunda-feira que a negociação estava bem encaminhada.

"Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito pra mim, de continuar vestindo o manto sagrado", afirmou o jogador, ao site oficial do Flamengo.

Diego, que chegou ao Rubro-Negro em 2016, prometeu dedicação: "Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente".

De 2016 para cá, o meia conquistou títulos como a Libertadores (2019), o Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020) e três Campeonatos Cariocas (2017, 2019 e 2020).

Após Diego, a renovação que fica no foco é a de Diego Alves, cujo contrato termina em dezembro. O desejo do goleiro, manifestado nas primeiras conversas, é de um contrato de pelo menos dois anos.