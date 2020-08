NEGÓCIO SEM SENTIDO

No começo desta semana uma notícia surpreendente abalou boa parte dos torcedores botafoguenses: Luiz Fernando foi negociado com o Grêmio, por empréstimo, pelo mísero valor de R$ 500 mil. Um jogador que vinha sendo titular, camisa 10 e fazendo boas partidas no Alvinegro. Além disso tudo, o técnico Paulo Autuori não deu o aval. A comissão liderada por Carlos Augusto Montenegro nem se deu ao trabalho de aparecer para explicar. O Botafogo é time grande. Não pode ficar se desfazendo de bons jogadores por causa de R$ 500 mil. E o pior: pelo que estou sabendo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, revelação do clube, deve ser o próximo, assim também como o centroavante Pedro Raul. É o modelo da S/A já sendo implantado. Gosto muito do Botafogo e até de quem está lá, mas essa não deu para entender.