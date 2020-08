Vitória para Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco. Eric Scapim Cunha Brandão, juiz da 28ª Vara Cível, acatou o pedido e concedeu uma liminar que anula a decisão do Conselho Deliberativo do clube de São Januário. O edital havia sido anulado, mas ele volta a ter validade e a Assembleia Geral Extraordinária, que votará as eleições diretas no Vasco, segue mantida para o próximo domingo, dia 30 deste mês. Será que agora vai?