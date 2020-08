Vitória suada e vaga na mão

Aos trancos e barrancos, o Botafogo venceu por 2 a 1 o Paraná, no Durival Britto, e garantiu a vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Apesar da fraca exibição do time de Paulo Autuori, que só precisava do empate para avançar, o elenco volta para o Rio de Janeiro com o dever cumprido graças a Marcelo Benevenuto e Danilo Barcelos, que fizeram os gols do Glorioso — Thales descontou.

Atuação ruim à parte, a classificação cai como uma luva para as finanças do clube, que embolsou mais R$ 2 milhões como premiação. O resultado também é um alívio para o torcedor, que viu o clube ser eliminado precocemente por dois anos seguidos.

Depois de um primeiro tempo assustador, o Botafogo acordou na segunda etapa e, aos quatro minutos, Marcelo Benevenuto, de cabeça, abriu o placar. Mas o suspiro de alívio durou pouco. Aos 10, após bate-rebate na área, Thales igualou o marcador.

Já no último minuto, Danilo Barcelos converteu pênalti sofrido por Matheus Babi para decretar a classificação.