Rio - Uma cena bastante inusitada aconteceu no intervalo do jogo entre Ceará e Vitória, válido pela Copa do Brasil. Durante uma entrevista ao vivo do jogador Vinícius Vina, o presidente do clube baiano, Paulo Carneiro, invadiu para lhe ofender e ameaçou agredir o atleta. Os dois tiveram que ser separados.



"Aqui você apanha, seu vagabundo. Aqui você... Você sabe que aqui você apanha. Comigo a escola é outra. Fica na sua aí, seu vagabundo. Lhe dou porrada, seu vagabundo. Comigo a conversa é outra. Aqui você apanha, seu vagabundo", ameaçou.