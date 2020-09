Rio - Galvão Bueno foi às redes sociais nesta segunda-feira elogiar a estreia de Everaldo Marques na Fórmula 1, que aconteceu no último domingo. O maior nome do esporte da Globo destacou o bom desempenho do colega.

"Grande estreia do Eve! Tinha certeza de que a primeira transmissão do Everaldo Marques na F1 seria sucesso! Mandou muito bem", escreveu Galvão no Instagram.