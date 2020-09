Narrador comemora acerto com o SBT para a Libertadores: 'Voltei pra casa'

Rio - O SBT oficializou, na noite desta segunda-feira, a contratação de Téo José. O narrador, que será a principal voz da Libertadores no canal, se mostrou animado com o novo desafio.

"Voltar para o SBT é como voltar para a minha casa. E voltar para a minha casa em um projeto tão grande, da maior competição de clubes do continente, com uma equipe guerreira, de criatividade, de qualidade e vitoriosa como é o DNA do SBT. Para mim, é a melhor coisa do mundo. Estou voltando nos melhores braços que poderia ter e agora é trabalhar na 'TV que tem torcida' e trazer mais torcida ainda para esta TV", disse o narrador.

"De volta para casa. Foram 19 anos distantes, estava com saudades", escreveu no Instagram.