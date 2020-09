Novas imagens mostram momento em que zagueiro teria chamado Neymar de 'macaco'; assista

Rio - A acusação de Neymar contra espanhol Álvaro González de ter sido racista no jogo entre PSG e Olympique ganhou um elemento importante.



Um vídeo mostra o exato momento em que prova que o jogador adversário proferiu, em espanhol, as palavras "macaco filha da p..." ao atleta brasileiro, assim como já tinha sido garantido pelo atacante, que acabou expulso por ter dado um soco em González.

Momento exato em que o Neymar foi chamado de “macaco filha da puta” por Álvaro Gonzalez.pic.twitter.com/xwiWJdnHKS — NEYMAR JR MIL GRAU (@NeymarMilGrau10) September 14, 2020

Os dois se estranharam no final do primeiro tempo da partida no Parque dos Príncipes, válida pelo Campeonato Francês. Aos 37 minutos, o brasileiro reclamou de insultos racistas do espanhol. "Racismo não. Racismo aqui, não", esbravejava o camisa 10 na lateral do campo.

Ao mesmo tempo, o zagueiro espanhol Álvaro González, do Marselha, cobrava ajuda do VAR por um suposto cuspe que havia levado de Di María.

Os jogadores agora aguardam possíveis punições, que devem ser anunciadas nesta quarta pelo comitê disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França.

Neymar já disse que aceitará a punição, desde que o jogador adversário também seja punido. Essa não é a única confusão que o zagueiro se mete. Recentemente, ele discutiu com o argentino Messi.