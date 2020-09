Três clubes da Série A deixam de apoiar a MP do Mandante após conversa com a Globo

Rio - Detentora dos direitos de transmissão das partidas do Campeonato Brasileiro, a Rede Globo entrou em contato com três clubes da Série A para conversar sobre a MP do Mandante. Por razões diferentes, Corinthians, Atlético-MG e Internacional abandonaram o movimento, segundo informações do portal 'Uol Esporte'.



A Medida provisória assinada por Jair Bolsonaro dá direito aos clubes mandantes dos jogos a negociar a transmissão das partidas. Fluminense, São Paulo, Grêmio e Botafogo eram outros que se manifestaram contra. Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, RB Bragantino, Palmeiras, Santos e Vasco ainda defendem a MP.