Eliminação na Liga dos Campeões dificulta tentativa do Benfica de tirar jogadores do Flamengo

Rio - A eliminação do Benfica na Liga dos Campeões pode ser motivo de festa para os torcedores do Flamengo. Além do sentimento de vingança por conta da saída de Jorge Jesus, o prejuízo financeiro da equipe portuguesa deverá fazer com que as contratações de Gerson e Bruno Henrique, jogadores que interessam ao clube lusitano, se tornem mais complicadas.

De acordo com informações do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o prejuízo de cerca de 34 milhões de euros por conta da derrota para o PAOK deixaram a situação financeira do Benfica mais delicada. O clube português vem fazendo investimentos, porém, não estaria com uma condição econômica tão favorável assim.

O Benfica contratou recentemente três jogadores do futebol brasileiro: Pedrinho, ex-Corinthians, Gilberto, ex-Fluminense o Everton Cebolinha, ex-Grêmio.