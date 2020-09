Apresentador do Grupo Globo é obrigado a pagar R$ 400 mil de indenização a ex-jogador do Corinthians

Rio - O jornalista do Grupo Globo , André Rizek , foi obrigado a pagar cerca de R$ 400 mil de indenização para encerrar um precesso movido contra ele e o Grupo Abril pelo ex-atleta da base do Corinthians , Sérgio Jesus, por conta de uma reportagem publicada em março de 2001. A informação é do UOL.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



A matéria "A História dos Aspirantes", mostrava uma suposta comercialização de drogas nas categorias de base de clubes de todo o país e, após ser citado, o ex-jogador buscou danos morais na Justiça.



Em sua decisão, a juíza Andréa Palma, da 3ª Vara Cível, concluiu que a reportagem tinha caráter acusatório e associou o atleta ao conhecimento de drogas dentro do clube, e que Rizek (que assinou a matéria) e a Abril não conseguiram comprovar a veracidade das informações relacionadas ao jogador. Sendo assim, foram condenados, em 2003, a pagar R$ 50 mil. Com juros e correções, a ação atingiu a quantia atual.



Sem poder contar com a contribuição da Abril, que entrou em recuperação judicial, Rizek teve a ajuda de uma "vaquinha" de amigos para quitar a dívida, que foi paga em parcelas. A última transferência bancária aconteceu em agosto.



Essa não foi a primeira ação paga por Rizek referente à mesma matéria. Em outro processo, movido também por uma atleta da categoria juniores, o jornalista desembolsou cerca de R$ 620 mil.





A matéria "A História dos Aspirantes", mostrava uma suposta comercialização de drogas nas categorias de base de clubes de todo o país e, após ser citado, o ex-jogador buscou danos morais na Justiça.Em sua decisão, a juíza Andréa Palma, da 3ª Vara Cível, concluiu que a reportagem tinha caráter acusatório e associou o atleta ao conhecimento de drogas dentro do clube, e que Rizek (que assinou a matéria) e a Abril não conseguiram comprovar a veracidade das informações relacionadas ao jogador. Sendo assim, foram condenados, em 2003, a pagar R$ 50 mil. Com juros e correções, a ação atingiu a quantia atual.Sem poder contar com a contribuição da Abril, que entrou em recuperação judicial, Rizek teve a ajuda de uma "vaquinha" de amigos para quitar a dívida, que foi paga em parcelas. A última transferência bancária aconteceu em agosto.Essa não foi a primeira ação paga por Rizek referente à mesma matéria. Em outro processo, movido também por uma atleta da categoria juniores, o jornalista desembolsou cerca de R$ 620 mil.