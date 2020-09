SBT alfineta Rede Globo em chamada para partida da Libertadores

Rio - Novo detentor dos direitos de transmissão da Libertadores, o SBT resolveu dar uma alfinetada na Rede Globo, antiga emissora que transmitir a competição. Na chamada para a sua primeira transmissão do torneio, a empresa de Silvio Santos brincou com um dos maiores nomes globais.

Pode isso, Arnaldo? Pode, e muito! Agora é #LibertadoresNoSBT

As transmissões começam nesta quarta, com Bolívar x Palmeiras e Universidad Católica x Grêmio, às 21h30. Haaaaaja coração, amigo @Porpetonehumor pic.twitter.com/Kb4hk6pnJg — SBT (de) (@SBTonline) September 16, 2020

Através de seu perfil na rede social do Twitter, o SBT divulgou um vídeo em que o comediante Alexandre Porpetone imita Galvão Bueno.

"Bem, amigos do futebol, vem aí, Copa Libertadores da América. A maior e a mais importante competição das Américas. E você, torcedor, vai acompanhar tudo, em todas as suas emoções, sabe aonde? O que? Agora no SBT, amigo? E pode isso, Arnaldo? Libertadores? É aqui, é alí, é lá, eu sei lá, amigo. Haja coração ", brincou.



O SBT vai transmitir dois jogos nesta quarta-feira: Bolívar e Palmeiras para todo o Brasil, com exceção de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Maranhão, que poderão assistir na emissora Universidad Católica e Grêmio.