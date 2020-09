Paquetá, ex-Flamengo, entra na mira de clube francês, diz jornalista

Rio - Paquetá pode deixar a Itália e seguir em rumo à França. Isso porque segundo informações do jornalista Antonio Vitiello, do ‘Corriere dello Sport’, o meio campista do Milan teria entrado na mira do Lyon. O ex-Flamengo segue sem se destacar no futebol italiano.

Ainda segundo informações de Vitiello, o Rossonero pede uma quantia entre 20 e 25 milhões de euros para iniciar as tratativas. Em rea, a quantia gira em torno de R$ 125,4 milhões e R$ 156,75 milhões na cotação atual.

Para tirar Paquetá do Flamengo, o clube italiano precisou desembolsar cerca de 35 milhões de euros, aproximadamente R$ 150 milhões na cotação da época.