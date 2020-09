Ex-Fluminense e Botafogo, lateral Lucas anuncia aposentadoria aos 32 anos

Rio - O lateral Lucas Marques, ex-Fluminense e Botafogo, anunciou hoje por meio de nota a sua aposentadoria do futebol aos 32 anos.

"Só tenho a agradecer a todos os times que defendi e todos os momentos que vivi. Os sonhos que tinha e tudo que desejei no futebol eu conquistei".

Lucas tem passagen pela seleção brasileira, pela qual conquistou o Superclássico das Américas em 2012, contra a Argentina. O jogador foi titular na conquista do Campeonato Carioca de 2013 pelo Botafogo. Com a camisa do Fluminense, faturou o título da Taça Guanabara em 2017.

VEJA O COMUNICADO DE LUCAS:

Não é novidade para ninguém que o Figueirense atravessa um momento conturbado, principalmente fora de campo. Mas nós, jogadores, que vivemos o dia a dia, sentimos na pele a falta de respeito e sinceridade para conosco. Como capitão da equipe e representante dos jogadores, tive alguns desentendimentos com membros da diretoria.

A minha vida sempre foi baseada no trabalho e na honestidade, e continuará assim. Por isso, pedi o desligamento do clube, que foi aceito pela diretoria. Minha intenção não é causar tumulto. Tudo que eu tinha para dizer foi dito olho no olho. O meu carinho pelo clube que me revelou continua enorme.

Sigo na torcida, junto aos verdadeiros torcedores, para que meus companheiros de time tenham muita força e sucesso. Minha ética não me deixa compactuar com certas coisas. Sigo com o Figueira no meu coração.

E aproveito para anunciar o encerramento da minha carreira. Só tenho a agradecer a todos os times que defendi e todos os momentos que vivi. Os sonhos que tinha e tudo que desejei no futebol eu conquistei. Um deles era encerrar a carreira no Figueirense.

E, para finalizar, um agradecimento especial ao meu pai, Maurílio, meu grande incentivador. Agora, vou me dedicar aos estudos e ficar mais próximo da minha família.