Neymar é punido com dois jogos de gancho por expulsão contra o Olympique de Marselha

Paris, França - A comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França puniu Neymar com dois jogos de suspensão por conta da expulsão no último jogo, contra o Olympique de Marselha. A LPF também irá abrir investigação contra o zagueiro espanhol Alvaro Gonzalez, que teria cometido ato racista contra o atacante brasileiro.



A partida já estava no fim quando Neymar deu um tapa na cabeça do zagueiro Álvaro González. Após análise do VAR, o brasileiro levou cartão vermelho e saiu de campo acusando o zagueiro de racismo. Segundo o atacante, González teria chamado Neymar de 'macaco filho da p...' durante o jogo. O PSG se posicionou defendendo o brasileiro.



Neymar também foi punido com um terceiro jogo de 'sursis', que significa uma nova suspensão caso o atacante se envolva outro problema disciplinar nos próximos 10 jogos. Após o episódio, o brasileiro foi às redes sociais e disse que se arrependeu de 'não ter dado na cara do babaca'. Álvaro González pode pegar até 10 jogos de gancho.