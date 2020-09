Goleadores protagonizam duelo entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil

Com os centroavantes nos holofotes após a chuva de gols no clássico de domingo, Botafogo e Vasco voltam a medir forças hoje, às 19h, no Nilton Santos, no duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Com uma média de 0,70 gol por jogo em 2020, Germán Cano tem se tornado um pesadelo para marcadores e goleiros no país a cada embate. Se o argentino resolveu o problema ofensivo cruzmaltino, o Alvinegro deposita sua esperança no promissor Matheus Babi, em alta após marcar duas vezes no clássico e mostrar que o hermano não era o único com o faro de gol apurado no Niltão.

Ainda sem a bagagem e a badalação de Cano, que já havia brilhado no México e na Colômbia, Matheus Babi

mal começou sua passagem em General Severiano e já caiu nas graças do torcedor, que há algum tempo espera um centroavante que honre a vocação artilheira do clube. O último que agradou foi Roger, em 2017, mas nem chegou perto de entrar para a galeria de ídolos e goleadores do Alvinegro, como Quarentinha, Garrincha, Jairzinho, Túlio, Dodô, Loco Abreu...

O torcedor vascaíno não tem do que reclamar no quesito gols depois de frustradas tentativas nos últimos anos com Riascos, Luis Fabiano e Maxi López. Fã de Romário, Cano desempenhado com êxito o ofício do ídolo. A impressionante média de 0,70 gol por jogo rendeu elogios até de Roberto Dinamite, maior ídolo e artilheiro do Vasco e dono do recorde de gols no Brasileiro: 190. Com um senso de oportunismo implacável e um posicionamento preciso, o camisa 14 é o trunfo do Cruzmaltino para avançar.

“O posicionamento é muito importante na minha função. Eu visualizo antes de me posicionar, tento imaginar as jogadas antes dos jogos. Imagino como quero me posicionar, como quero receber, como vou chutar cara a cara com o goleiro. Imagino todas as situações”, disse Cano.

À sombra das estrelas Honda e Kalou, Matheus Babi chegou ao Botafogo de fininho, como opção ao titular absoluto à época Pedro Raul. No entanto, não demorou para o centroavante de 23 anos, contratado ao Macaé, mostrar a que veio e tomar conta da posição. Os dois gols no clássico de domingo foram de fazer

‘inveja’ a Cano, que marcou apenas uma vez. Pronto para ser a referência no ataque alvinegro, o aprendiz de artilheiro está no caminho certo para evoluir e protagonizar mais um duelo à altura com o camisa 14 do Vasco.