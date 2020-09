Pivô Kelly Müller busca ajuda para o esporte, em Brasília

Rio - A pivô Kelly Müller, bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 com a Seleção Brasileira de Basquete e CEO da OGA – Organization Global Alliance, se reuniu em Brasília, com o Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza, ex-jogador de handebol, e com Lindberg Júnior, Secretário da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em busca de ajuda e valorização para o esporte brasileiro.



O maior objetivo da visita da CEO da OGA, Kelly Müller, era trocar ideias com o secretário para saber como os dois juntos podem ajudar a alavancar o esporte de alto rendimento no Brasil.



- Fui até Brasília conversar com o Bruno por vários motivos. Entre eles, a minha grande preocupação com o esporte brasileiro, para falar sobre o esporte como ferramenta de desenvolvimento e o quanto podemos conquistar juntos. Durante nossa reunião ele também me deu umas direções em relação aos meus projetos e descobrimos que várias coisas que busco para o esporte já estão nos planos de governo do Bruno. E eu preciso dizer que não podia ter sido recebida de forma melhor por todos da equipe dele – declara Kelly Müller.



Outro assunto que a Kelly e o Bruno têm em comum é o fato de os dois terem jogaram mais de 15 anos em ligas muito fortes no exterior. Isso faz com que os dois possam colocar em prática aqui no Brasil toda expertise que adquiriram durante o tempo que passaram fora e fazer com que o país se torne uma potência esportiva.



- Tudo que aprendemos lá fora, em mais de uma década, o Bruno no handebol e eu no basquete, pode nos ajudar a trazer para o Brasil tudo que possa suprir as necessidades do esporte nacional para torná-lo uma potência esportiva – afirma Kelly.



Segundo Kelly Müller, a reunião foi tão boa e tão positiva, que ela tem certeza de que vem muita coisa boa por aí para o esporte brasileiro.



- De verdade, durante a reunião, eu senti o Bruno lutando pelo esporte brasileiro. Fiquei emocionada, porque tive a certeza de que ele vai fazer de tudo para alavancar o esporte no Brasil e isso é maravilhoso. Resumindo, o esporte de alto rendimento está em ótimas mãos – analisa a CEO da OGA.



Para o Secretário da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, Lindberg Júnior, a reunião tratou dos principais temas da Secretaria de Esportes de Alto Rendimento e dos investimentos que a secretaria tem condição de fazer dentro do orçamento dela nas áreas da infraestrutura e da capacitação dos profissionais.



- A capacitação dos profissionais para o alto rendimento é um programa que já existe dentro da própria Secretaria e nós conversamos como captar recursos através de emendas parlamentares, de emendas de bancadas na Câmara dos Deputados para poder aumentar o valor do orçamento que foi entregue ao congresso durante o ano – completou Lindberg.