Com os centroavantes nos holofotes após a chuva de gols no clássico de domingo, Botafogo e Vasco voltam a medir forças hoje, às 19h, no Nilton Santos, no duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Com uma média de 0,70 gol por jogo em 2020, Germán Cano tem se tornado um pesadelo para marcadores e goleiros no país. Se o argentino resolveu o problema ofensivo cruzmaltino, o Alvinegro deposita sua esperança no promissor Matheus Babi, em alta após marcar duas vezes no clássico e mostrar que o hermano não era o único com o faro de gol apurado no Niltão.

Ainda que sem a bagagem e a badalação de Cano, Matheus Babi já caiu nas graças do torcedor alvinegro, que há algum tempo espera um centroavante que honre a vocação artilheira do clube. O último que agradou foi Roger, em 2017, mas nem chegou perto de entrar para a galeria de ídolos como Quarentinha, Garrincha, Jairzinho, Túlio, Dodô, Loco Abreu...

O torcedor vascaíno não tem do que reclamar no quesito gols após frustradas tentativas recentes com Riascos, Luis Fabiano, Maxi López. Fã de Romário, Cano tem desempenhado com êxito o ofício. A impressionante média de 0,70 gol por jogo rendeu elogios até de Roberto Dinamite, maior ídolo e artilheiro do Vasco. O camisa 14 é o trunfo do Cruzmaltino para avançar.