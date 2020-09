Libertadores estreia no SBT com propaganda do governo e apoio à Lei do Mandante

Rio - A primeira transmissão da Libertadores no SBT, realizada na noite da última terça-feira, contou com uma propaganda do Ministério da Educação no intervalo. Além disso, Téo José, que narrou Bolívar-BOL x Palmeiras, fez uma citação à Lei do Mandante.

Em seu contrato com a Conmebol, o SBT também aceitou exibir todos os patrocinadores da competição. As marcas foram exibidas logo abaixo do placar e foram incluídas também mensagens institucionais da entidade.

O SBT assinou um acordo para transmitir a Libertadores na última semana, após a Globo romper seu contrato com a Conmebol.