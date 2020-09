Thiago Neves estaria perto de assinar com clube da Série A

Rio - Após ter sido "rejeitado" pela torcida do Atlético-MG, Thiago Neves estaria próximo de se acertar com o Sport. Segundo informações apuradas pelo Jornal do Commercio e do Blog do Torcedor, de Pernambuco, as partes já estão em negociação e um pré-contrato já está pronto para ser assinado.

O que aumenta ainda mais os rumores da chegada de Thiago Neves ao clube do Nordeste, foi o fato do perfil oficial do Leão postar uma foto de um suco de maracujá. Vale lembrar que em alguns clubes, o meio campista era chamado de "cara de maracujá".

"Calma, pessoal. Um suquinho de maracujá só pra relaxar! Amanhã tem novidades. Boa noite!", escreveu o perfil do Sport, dando a possibilidade do negocio se concretizar nesta quinta-feita.

Aos 35 anos, Thiago Neves está sem clube. O jogador teve seu contrato rescindido com o Grêmio. A saída dor foi conturbada e o atleta chegou a postar uma indireta para o clube tricolor, após a derrota na Libertadores para a Universidad Católica.