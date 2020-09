Após críticas de Flamengo e Fluminense, gramado do Maracanã começa a ser trocado

Rio - Após diversas reclamações de Flamengo e Fluminense, o gramado do Maracanã está sendo trocado. A reforma teve início na noite da última quarta-feira, logo após a partida entre Fluminense e Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

O processo para a troca deve seguir pelos próximos dez dias e, durante este período, o estádio não receberá jogos. O Flamengo não deve ter problemas, já que só voltará a atuar com mando no dia 30, contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores. Já o Fluminense deve estrear o novo gramado no dia 28, contra o Coritiba.

Segundo a Greenleaf, empresa responsável pelo gramado, o desgaste se deve ao fato de o estádio ser o que mais recebeu partidas em 2020. Foram 39 jogos, seguido pelo Castelão, com 28 jogos.