Governo do Rio nega proposta de Flamengo e Fluminense pela gestão do Maracanã

Rio - O Governo do Rio negou a proposta feita por Flamengo e Fluminense para gerir o Maracanã pelos próximos 35 anos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira.

No documento, a comissão afirma que "recomenda a inutilização das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, não havendo pontos das propostas a serem utilizados, em razão da inexistência de elementos de inovação para a validação de estudos de viabilidade técnica econômico-financeiro-jurídico para instrução do projeto de concessão onerosa da gestão, operação e manutenção do Complexo Maracanã".

A oferta pela gestão foi feita pela dupla Fla-Flu em novembro do ano passado e, caso fosse aceita, seria feita em parceria com a empresa Latin United. Os estudos técnicos haviam sido entregues em maio deste ano.