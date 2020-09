CBF tem estudo para liberar a volta de público aos estádios

Após muita pressão dos clubes, a CBF decidiu enviar estudo para o governo federal com proposta de retorno do público aos estádios de futebol a partir do começo de outubro. A iniciativa, segundo o site GE, encontra respaldo no Ministério da Saúde — a proposta já estaria nas mãos do general Eduardo Pazuello, empossado após quatro meses como interino na pasta -, que ainda analisa a data específica para partidas com torcida.

Segundo o documento, haveria o retorno gradual dos torcedores aos jogos de futebol, o que está proibido desde o início da pandemia da covid-19, mas obedecendo a algumas diretrizes. Uma delas seria a liberação de apenas 30% da capacidade dos estádios, sem a presença dos torcedores visitantes.

Alinhada à proposta da CBF enviada ao governo federal, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) também se articula junto à prefeitura e ao governo do Rio com a mesma intenção. A fase 6, na capital carioca, já prevê menos restrições.

A CBF e o Ministério da Saúde ainda não se manifestaram oficialmente sobre o assunto, mas a entidade que comanda o futebol brasileiro quer a uniformidade da decisão para que aconteça um equilíbrio técnico, com público nos jogos não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Ainda não há, porém, protocolo definido sobre esse possível retorno.