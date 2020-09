Tite elogia Menino: ‘É um talento surgindo numa posição importante’

Rio - Gabriel Menino foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal nesta sexta-feira (18) e representará o país na abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, contra Bolívia e Peru, dias 9 e 13 de outubro, respectivamente.

Em coletiva de imprensa virtual, o técnico Tite detalhou o acompanhamento feito in loco e à distância e elogiou o desempenho da Cria da Academia.

- Nós buscamos uma série de informações importantes sobre ele. Vem jogando no meio, mas é utilizado como lateral. Teve sete jogos na posição. Ele teve, na base, e buscamos isso, a sua formação como lateral. Pegamos todas as características pessoais e técnicas do atleta. Todo um histórico. Esse acompanhamento em quatro jogos in loco e oito pela TV. É um novo talento surgindo numa posição importante. Em termos táticos, ele trabalha no centro, vai jogar como lateral, mas a sua função ofensiva vai ser de articulador, similar ao Palmeiras - analisou o comandante da Seleção.

Tite disse ainda que contou com o apoio de Paulo Victor, que foi treinador do sub-15 do Palmeiras e agora está à frente do Sub-17 do Brasil, para colher mais informações sobre a formação de Gabriel Menino.

- Fazer com que o atleta jogue na posição parecidas com a do clube é nosso desafio. A função dele, foi o termo que o Paulo usou: "é um lateral meio-campista". É um articulador. Podendo jogar na amplitude se for necessário. Tem o conhecimento e a experiência. São funções similares, não iguais. Mas similares - completou o treinador.

Além de Gabriel Menino, o goleiro Weverton foi chamado para os compromissos na Neo Química Arena contra a Bolívia e posteriormente diante do Peru, em Lima.