Lista para as Eliminatórias

Após mais de seis meses da última convocação, o técnico Tite anunciou ontem, na sede da CBF, na Barra, a lista de jogadores que representarão o Brasil nos primeiros jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Para a disputa das partidas contra Bolívia, na Neoquímica Arena, dia 9 de outubro, e Peru, em Lima, dia 13, há apenas um estreante: Gabriel Menino, do Palmeiras. O futebol carioca também estará representado, já que o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, foram chamados.

Em relação à lista de março, são sete mudanças. No gol, Alisson, recuperado de lesão, está de volta, assim como Santos e Weverton. A tendência é que o camisa 1 do Liverpool seja o titular nos compromissos diante de Bolívia e Peru.

Na defesa, não houve muitas novidades, já que apenas Rodrigo Caio foi o nome diferente escolhido por Tite. Comparado à convocação anterior, ele ficou com a vaga de Éder Militão, jogador do Real Madrid. Para as laterais, Daniel Alves e Alex Sandro deram lugar a Alex Telles e Gabriel Menino, chamado pela primeira vez à Seleção desde que subiu ao futebol profissional do Palmeiras.

No meio-campo, Tite promoveu apenas um mudança: Douglas Luiz, ex-Vasco e hoje no Aston Villa, voltou a ser lembrado pelo treinador e ganhará mais uma chance. Além do volante revelado na base cruzmaltina, nomes como Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho também estão na lista. Para o ataque, Rodrygo foi a única novidade. Envolvido recentemente em episódio em que teria sido vítima de racismo, Neymar novamente lidera o time.

Gabriel Jesus liberado

Chamado por Tite para disputar os jogos contra Bolívia e Peru, Gabriel Jesus foi o grande beneficiado pelo adiamento da competição. Em março, o camisa 9 do Manchester City deveria cumprir suspensão na primeira partida e desfalcaria a Seleção, em função de uma punição aplicada pela Conmebol relacionada à final da Copa América de 2019. Agora, a pena dada ao centroavante está prescrita e Gabriel Jesus poderá atuar sem problema.