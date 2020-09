Rennes recebe o Monaco pelo Campeonato Francês

França - Com a mesma pontuação e ainda invictos na tabela de classificação do Campeonato Francês, Rennes e Monaco se enfrentam, neste sábado, às 16h, no estádio de la Route de Lorient, em Rennes.

As duas equipes vem de vitórias no Francês e tem uma trajetória muito parecida no Campeonato. Com a base mantida da última temporada, o duelo promete ser equilibrado e com fortes emoções.

Provável escalação do Rennes: Salin; Da Silva, Aguerd, Maouassa e Traoré; Camavinga, Bourigeaud e Nzonzi; Raphinha, Guirassy e Terrier.



Provável escalão do Monaco: Lecomte; Ballo, Disasi, Badiashile e Aguillar; Fabregas, Fofana e Diop; W. Ben Yedder, Martins e Volland.