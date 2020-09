Grupo Globo compra os direitos de transmissão do Campeonato Italiano

Rio - A Globo reforçou seu portfólio de transmissões esportivas, um dos maiores entre as TVs de todo o mundo, com jogos da temporada 2020/2021 do Campeonato Italiano. A bola rola já nesta segunda-feira, dia 21, às 15h45, com a transmissão ao vivo no SporTV do confronto entre o Milan do sueco Ibrahimovic e o Bologna do zagueiro brasileiro Danilo. A narração é de Gustavo Villani e os comentários, de Lédio Carmona e Sandro Meira Ricci. Até maio de 2021, equipes tradicionais e grandes craques como Cristiano Ronaldo, Lukaku, Ribéry e Dybala estarão em ação nas plataformas do Esporte da Globo.



“O Campeonato Italiano é muito valorizado na Europa. A competição tem muitos atrativos e o futebol italiano é bastante passional. São jogos com equipes de muita tradição, pensados, estratégicos e com a grande participação dos treinadores na parte tática. Esta temporada promete ser uma caça ao Juventus, que vai em busca do seu décimo título consecutivo. Certamente os adversários vão brigar muito para evitar que a ‘Velha Senhora’ consiga o título e o domínio de uma década, o que seria bem complicado para adversários com camisas tão pesadas como Napoli, Inter, Milan e Roma”, analisa Lédio Carmona.



Segunda-feira, dia 21



15h45 – Milan x Bologna (Campeonato Italiano)

Transmissão: SporTV

Narração: Gustavo Villani

Comentários: Lédio Carmona

Central do Apito: Sandro Meira Ricci